Секреты бальзамирования и уникальная маска: в Египте обнаружена "мастерская мумий"

Исследователи из Египта и Германии обнаружили ранее неизученный погребальный комплекс, настоящую мастерскую, где бальзамировщики проводили обряды мумифицирования умерших. Находка была сделана в некрополе близ селения под названием Саккара, в 30 километрах от Каира.

В пресс-релизе команда из Тюбингенского университета сообщает, что комплекс располагается на глубине 30 метров под землёй. В ходе работы археологи обнаружили тоннель и ряд погребальных камер. Три деревянных гроба, саркофаги, украшенные драгоценными камнями, и пять мумий, а также множество предметов, которые "забирали" в дальнюю дорогу умершие, – всё это покоилось в подземном комплексе.

По словам учёных, они заметили явные социальные различия: некоторые мумии были погребены в "личных апартаментах", а то время как другие покоились в "общих".

Пожалуй, одно из самых важных открытий – это маска, надетая на одну из мумий. Как выяснили учёные, она изготовлена из позолоченного серебра, глаза инкрустированы минералом под названием кальцит, а также обсидианом и, вероятно, ониксом. По словам историков, маска такого типа – большая редкость, подобных находок не было с 1939 года.

"Обнаружение этой маски можно назвать сенсацией, — заявил глава исследовательской группы Рамадан Бадри Хусейн (Ramadan Badry Hussein). — До сих пор сохранилось очень мало масок из драгоценного металла, потому что в древние времена были разграблены гробницы большинства высокопоставленных людей Древнего Египта".

Его команде удалось установить личность владельца маски: им оказался второй жрец богини Мут, царицы неба и покровительницы материнства, а также её "змеиной формы", богини Ниут-ша. Жрец жил и скончался в период XXVI династии, также известной как Саисская (664-404 годы до нашей эры).

Табличка с его именем была сломана, не доставало одной из её частей, однако подсказкой для историков стало упоминание богини охоты и войны Нейт, которая была покровительницей Саиса в Западной Дельте.

Археологи отмечают, что комплекс, в котором они работали, состоял из нескольких могильников. Над одним из них были обнаружены остатки здания, построенного из глинистого кирпича и известняковых блоков. Оказалось, что это было рабочее место бальзамировщиков.

Исследователи обнаружили два больших бассейна, стены которых были выложены сырцовым кирпичом. Предполагается, что их использовали для высушивания тел с применением натурального консерванта на основе соли – натрона, а также для того, чтобы подготовить полотна для обёртывания тел усопших.

Кроме того, в подземном помещении были найдены горшки и мерные чащи с названиями масел и других веществ, используемых в процессе бальзамирования.

По словам Хусейна, благодаря этим данным можно будет восстановить химический состав веществ для бальзамирования и раскрыть секреты древнеегипетских мастеров.

Наряду с погребением археологи обнаружили алебастровые сосуды, в которые помещались извлечённые органы умершего, а также фаянсовые статуэтки ушебти. Эти фигурки, как правило, изображали человека со скрещенными на груди руками или с каким-либо орудием труда. Считалось, что они будут выполнять работу в загробном мире вместо хозяина.

Команда отмечает, что использовала в ходе исследований самые современные технологии – фотограмметрию и лазерное сканирование с параллельной трёхмерной визуализацией всех объектов.

Однако работа, стартовавшая с 2016 году, пока не завершена: дальнейшие раскопки, как ожидается, помогут сделать ещё более захватывающие открытия. В частности, специалисты не теряют надежды узнать имя жреца, чью маску они обнаружили.

Напомним, что ранее археологи обнаружили огромную катакомбную гробницу с множеством прекрасно сохранившихся мумий. Впрочем, в Древнем Египте мумифицировали не только людей, но и животных, а также пищу.