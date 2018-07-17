Россия впервые проведет футбольный "Матч мира"

В Москве легенды мирового футбола Роберто Карлос, Хавьер Савиола, Даниэл Алвес, Дунга, Карлос Вальдеррама и Алексей Смертин представили международный благотворительный проект "Матч мира". Поединок впервые состоится в России при поддержке фонда Папы Римского Франциска, а трофеем лучшему игроку матча станет тряпичный мяч.

Президент фонда Хосе Мария дель Коррал отметил, что в ближайшее время он ждет благословения от Святейшего Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска на проведение поединка, и с надеждой смотрит на то, чтобы духовные лидеры нашли возможность присутствовать на первом "Матче мира" в России.

Он пояснил, почему одним из призов благотворительного матча станет тряпичный мяч: "В детстве Франциск играл в футбол, а тогда еще не было современных мячей и их делали из тряпок. Творцами трофея для этого матча стали африканские дети, сделавшие такой тряпичный мяч своими руками, который позже мы и передали Папе Римскому. Этот мяч послужит главным призом лучшему игроку "Матча мира" в России".

Президент агентства Sportmass Роберто Сарти поделился особенностями организации матча: "Пока мы не можем сказать, на какой площадке пройдет товарищеская встреча с участием мировых звезд футбола. Рассматриваются все российские арены, и, конечно, от условий будет зависеть окончательная стоимость билетов. Пока я с уверенностью могу сказать, что болельщикам Fan ID не понадобится".

Как пояснил Сарти, ранее "Матчи мира" дважды проходили в Италии: в 2014 и 2016 году. Теперь же хозяйкой третьей игры по праву станет Россия. Он отметил, что на данный момент рано говорить о составах команд, но заверил, что приглашения получат все знаменитые игроки. Это будет сделано после того, как будут определены точные сроки проведения матча.

Под конец слово взял и экс-капитан сборной России Алексей Смертин. Он поделился своим мнением о том, почему такие матчи важны для детей. "Если в Латинской Америке начинали играть в футбол босиком, то я начинал играть в валенках, так как я родом из Барнаула, и у нас в Сибири 9 месяцев зима. Футбол я в первый раз увидел во время чемпионата мира в Мексике в 1986 году. Тогда играл Диего Марадона, и он был моим кумиром. Когда я достиг уже всех высот в футболе и вживую познакомился с Марадоной, то во мне проснулся тот маленький мальчик, искра которого зажгла сердце. Благодаря этому я и стал тем, кем мечтал быть".