Танки-невидимки. В России создано покрытие-хамелеон для бронетехники и одежды солдат

Российская госкорпорация "Ростех" на одной из ближайших выставок обещает представить покрытие, способное менять цвет в зависимости от окружающей обстановки. Уже существует прототип шлема, рассказал агентству ТАСС глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Ранее концерн "Тракторные заводы" объявил о создании вещества, которое дает почти любой ткани способность поглощать и рассеивать радиолокационное излучение. При этом на ее основе можно создавать так называемую мембрану. То есть одежду, которая отлично защищает от дождя и ветра, но одновременно хорошо вентилируется.