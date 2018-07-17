Последний путь императора: в память 100-летия расстрела под Екатеринбургом прошел 100-тысячный крестный ход

Многотысячный крестный ход, длиною в 21 километр, патриаршая литургия в Храме-на-Крови и молебен в урочище Ганина Яма. В Екатеринбурге вспоминают последнего российского императора, его семью и приближенных. Николай Второй, его супруга, пятеро детей, личный врач и слуги были расстреляны ровно сто лет назад.

Маршрут крестного хода точно повторяет путь, которым 100 лет назад ехал грузовик с убитыми в подвале Ипатьевского дома. По улицам Екатеринбурга вслед за патриархом идут больше ста тысяч верующих целыми семьями, с детьми.

"Казнь царской семьи — людей невиновных, не нарушавших законы, да о каких законах тогда могла идти речь, когда для построения счастливой жизни надо было убить царя и всю его семью", — сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По улицам Екатеринбурга вслед за патриархом идут больше ста тысяч верующих. Часто — целыми семьями, с детьми. О царской семье в столице Урала молилась, кажется, вся Россия. Нередко в пении молитв можно было услышать ярко выраженный иностранный акцент. Это группа паломников из Сербии и Черногории. А были еще из Украины, Белоруссии, Эстонии, Казахстана, США и даже Новой Зеландии.

"Я из Бостона, из Америки. Я принимаю участие в этом, потому что я почитатель царя-мученика Николая. Кстати, за рубежом его прославили еще до того, как он был прославлен в России".

От храма-памятника на месте расстрела царской семьи до монастыря на Ганиной яме почти 21 километр. И, хотя процессия движется довольно бодрым шагом, рассвет паломники встречают в дороге.

К шести часам утра паломники — на Ганиной яме.В старой шахте номер 7 под Екатеринбургом организаторы убийства пытались скрыть останки страстотерпцев. И именно на Ганиной яме грандиозный крестный ход завершается поминальным молебном.