Усэйн Болт может стать футболистом австралийского клуба

Восьмикратный чемпион Олимпийских игр Усэйн Болт намерен переквалифицироваться в футболиста. Экс-легкоатлет приглашен на шестинедельный просмотр в австралийский футбольный клуб "Сентрал Кост Маринерс".

По итогам сборов руководители клуба могут предложить Болту профессиональный контракт, о чем сообщил исполнительный директор австралийцев Шон Милекамп. "Было бы превосходно, если бы он действительно оказался хорош, — цитирует Милекампа ТАСС со ссылкой на Associated Press. – И если это так, как говорится в отчетах, то стадион будет полным, когда он наденет футбольные бутсы. В ином случае ситуация может дать отрицательный эффект".

Напомним, что 31-летний ямайский легкоатлет завершил карьеру бегуна летом 2017 года. С тех пор Болт не раз выражал свое желание играть в футбол. Он успел провести тренировочный сбор с дортмундской "Боруссией", а после и вовсе сыграть за норвежский клуб "Стремгодсет".