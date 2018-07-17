На заброшенной базе на Украине нашли сотни танков

Два украинских сталкера проникли на заброшенную военную базу, где обнаружили около 300 танков, часть из них — в полной боевой готовности. Запись свой похождений молодые люди, которые искали бункеры и бомбоубежища, выложили в Сеть.

"Мы нашли около 300 старых советских танков, но когда прошли между ними дальше, то там еще было штук 10 именно новых танков и грузовик, который и привез их туда. Выглядело это прям как танковый военный автосалон! На них были бирки-пломбы, техника без пробега", — отметил автор записи, при этом он не уточнил место расположения базы.

Весь парк, как можно судить по кадрам, составляют старые и модернизированные Т-64.

Осмотром танков дело не завершилось: сталкеры пробрались в бункер, где обнаружили "самые новые противогазы ГП7 общей стоимость на миллион рублей, не считая другого богатства".

Запись свидетельствует о том, что военный объект практически не охраняется, поскольку молодые люди потратили на его осмотр никак не меньше часа, но так и не встретили ни одного военнослужащего.