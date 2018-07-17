Рыбаки на Черном море сняли на видео два смерча

Рыбаки, тралящие свою добычу в Геленджикской бухте, заметили вчера, 16 июля, в море два смерча и сняли их на видео, которое затем разместил в своем Instagram пользователь cherniavskypaul.

Публикация от Paul Cherniavsky (@cherniavskypaul) 16 Июл 2018 в 4:24 PDT

Во время наблюдения за опасными природными явлениями рыбаки спокойно переговаривались, отмечая красоту стихии, и занимались своими делами. Один большой смерч без последствий прошел в полукилометре от судна, а второй — чуть дальше, и он тоже не причинил никому вреда.