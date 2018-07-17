Последний любовник Одри Хепберн ушел из жизни в кругу любящей семьи

На 82-м году ушел из жизни Роберт Уолдерс — голландский актер, сыгравший в фильме "Красавчик Жест" (1966 год, роль французского солдата), драме "Тобрук" (1967 год, роль военнослужащего), сериалах "Агенты А.Н.К.Л." и "Моя жена меня приворожила".

Кроме того, он принимал участие в популярном американском телесериале "Шоу Мэри Тайлер Мур" (1974 год).

Однако, пожалуй, более всего он известен тем, что был последним возлюбленным знаменитой британской актрисы Одри Хепберн вплоть до ее смерти в январе 1993 года.

Как сообщила исполнительный директор Детского фонда имени Одри Хепберн Эллен Фонтана, Уолдерс скончался "в кругу любящей его семьи", пишет Hollywood Reporter. Актер являлся членом Совета директоров этого фонда. Фонтана добавила, что близкие актера не хотят раскрывать подробности его кончины.

В одном из своих последних интервью актер признался, что никогда не делал предложения Хепберн, так как они оба не чувствовали в этом необходимости, передает РИА Новости.