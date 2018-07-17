Кызыльская шаурма: фастфудом отравились почти 100 человек

В больницу города Кызыл с отравлением обратились 92 человека, 17 из них дети. У всех один и тот же диагноз – кишечная инфекция. На больничных койках оказались 50 пострадавших, остальные лечатся амбулаторно, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь". Возбудителем могла стать сальмонелла, считают врачи. Ее ДНК была обнаружена у 12 человек.

В ходе расследования выяснилось, что все заболевшие побывали в кафе "Шаурма", которое находится в Кызыле на площади Арата. Источником инфекции могли стать некачественные чесночный соус и курица. Роспотребнадзор наложил арест на 3,5 тонны мяса птицы. Также проверка заведения выявила грубейшие нарушения санитарных норм: холодильник не работает, нет туалета и раковины, нарушены технологии приготовления пищи.

Роспотребнадзор требует закрыть заведение, а также заставить кафе компенсировать моральный ущерб пострадавшим.