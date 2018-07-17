Зубков переизбран новым главой Федерации бобслея России

Действующий президент Федерации бобслея России Александр Зубков был переизбран по пост главы Федерации бобслея России (ФБР). Таким образом, он подтвердил полномочия президента организации на предстоящий Олимпийский цикл.

Отчетно-выборная конференция ФБР проходила в сочинском дворце спорта "Большой". По ее итогам за Зубкова было отдано 19 голов при одном воздержавшемся, сообщает официальный сайт федерации. Он был единственным кандидатом, после того, как свои кандидатуры с выборов сняли экс-главный тренер сборной России по бобслею Олег Соколов и помощник заместителя председателя Госдумы РФ Анатолий Пегов.

Напомним, что Зубков занимает должность президента ФБР со второго июня 2016 года, когда он был избран на пост во время внеочередной конференции.