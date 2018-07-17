Чешские полицейские поймали тигров и льва, сбежавших из зверинца. Видео

Полиция Чехии обнародовала кадры необычной операции, проведенной правоохранителями в понедельник, 16 июля, неподалеку от города Градец-Кралове, расположенного к востоку от Праги.

Все началось с того, что два тигра и один лев совершили побег из зверинца. Стражи порядка, получившие сообщение о ЧП, прибыли на место, попутно оповестив местных жителей о необходимости оставаться дома и не выходить на улицу.

Несколько патрульных экипажей осуществляли "сопровождение" хищников и слежение за ними, находясь в непосредственной близости от "больших кошек". Поблизости находился вертолет, оснащенный тепловизором, готовый оказать помощь коллегам, если львы и тигр уйдут от них по труднопроходимой для машин местности.

В это время сотрудники дорожной полиции сопровождали ветеринаров, спешивших из близлежащих населенных пунктов.

В итоге беглецов благополучной нейтрализовали при помощи зарядов с транквилизатором, после чего вернули в клетки.

Животные не пострадали и чувствуют себя хорошо, обстоятельства их побега изучают следователи.