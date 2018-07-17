Понятия "аудиторская тайна" в России больше не существует

В третьем, окончательном чтении Госдумой принят, инициированный правительством закон, который позволит налоговым органам требовать у аудиторов предоставления данных о налогоплательщике, передает ТАСС. Понятие "аудиторская тайна" из Налогового кодекса будет исключено.

В настоящее время законодательство обязывает аудиторов раскрывать информацию только по запросу правоохранительных органов и судов.

Получив отказ аудиторов предоставить данные, налоговики смогут потребовать их по месту учета аудиторской организации в двух случаях — при проведении проверки или по запросу иностранных налоговиков, если с ними есть соглашение об обмене информацией.

Так, сотрудники аудиторских компаний и индивидуальные аудиторы будут обязаны предоставлять данные. За отказ — предусмотрен штраф в 10 тысяч рублей.

Принятые ко второму чтению поправки уточняют перечень документов и сведений, которые могут быть истребованы налоговым органом у аудиторов. Документы и информацию аудиторы должны будут предоставлять в течение 10 дней со дня получения соответствующего требования.

Также была одобрена норма, согласно которой аудиторы вправе информировать налогоплательщика о запросе компетентного органа иностранного государства лишь в том случае, если запрос не содержит запрета на такое информирование.

Закон вступает в силу 1 января 2019 года. Положения закона будут применяться в отношении документов, полученных в ходе аудита в отношении налоговых периодов, начинающихся с 1 января 2019 года.