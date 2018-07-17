"МанЮнайтед" вернул Дэйли Блинда в "Аякс"

Защитник английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Нидерландов Дэйли Блинд сменил клубную прописку. Голландец покинул стан "красных дьяволов" и вернулся в свой прежний клуб – амстердамский "Аякс".

Блинд подписал контракт сроком на четыре года, а сумма трансфера равняется 16 миллионам евро. Однако, как сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на официальный сайт клуба, она может увеличиться до 20,5 миллионов евро за счет различных бонусов.

Блинд выступал за "Аякс", воспитанником которого он и является, до своего перехода в "Юнайтед" в 2014 году.