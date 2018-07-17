Шварценеггер сравнил Трампа с "раскисшей макарониной" и тяжко вздохнул. Видео

Встреча лидеров России и США в Хельсинки не осталась незамеченной среди голливудских звезд. Так, Арнольд Шварценеггер – знаменитый актер и экс-губернатор Калифорнии — сравнил Дональда Трампа с "раскисшей макарониной".

Именно так, по словам "терминатора", президент США выглядел на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным, сообщает "Россия 24".

У себя в "Твиттере" Шварценеггер разместил видеообращение главе Белого дома, в котором сравнил Трампа "с маленьким фанатом президента России", а также поинтересовался, почему президент США не взял у Путина автограф и не сделал селфи.

Более того: звезда американских боевиков уверен, что Трамп предал американскую разведку, систему правосудия и страну в целом. В конце своего видеообращения Шварценеггер тяжело вздыхает.