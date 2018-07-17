Апельсины снижают риск развития опасного заболевания глаз

Новое исследование показало, что у людей, которые регулярно едят апельсины, реже развивается дегенерация жёлтого пятна (макулодистрофия), чем у тех, кто их не употребляют в пищу.

Поясним, что речь идёт о заболевании, являющимся одной из самых частых причин слепоты у людей старше 55 лет (оно диагностируется у каждого второго жителя России старше 60 лет). На сегодняшний день в мире не существует эффективного лекарства от этого заболеваний, по этой причине так важно знать, что поможет его предотвратить.

Исследователи из Института медицинских исследований Уэстмед, Австралия, на протяжении 15 лет следили за состоянием здоровья более двух тысяч взрослых людей в возрасте старше 50 лет, а также проводили у них опрос.

Оказалось, что риск развития поздней дегенерации жёлтого пятна был на 60 процентов ниже у людей, которые ели по крайней мере одну порцию апельсинов каждый день.

Ведущий автор исследования Бамини Гопинат (Bamini Gopinath) из Университета Сиднея говорит, что флавоноиды в апельсинах, по всей видимости, помогают предотвратить заболевание глаз.

"По сути, мы обнаружили, что люди, которые едят по крайней мере одну порцию апельсинов каждый день, имеют меньший риск развития дегенерации жёлтого пятна по сравнению с людьми, которые никогда не едят апельсины", — отмечает она, добавляя, что употребление апельсина даже один раз в неделю приносит большую пользу.

По словам Гопинат, до сих пор большинство исследований было сосредоточено на влиянии распространённых питательных элементов, таких как витамины С, Е и А, на глаза.

"Наше же исследование отличается тем, что мы сосредоточились на взаимосвязи между флавоноидами и дегенерацией жёлтого пятна", — объясняет исследовательница.

Специалист отмечает, что флавоноиды являются сильнейшими антиоксидантами, которые находятся почти во всех фруктах и овощах. "И они обладают важными противовоспалительными свойствами для иммунной системы", — говорит Гопинат.

Результаты исследования представлены в научном издании American Journal of Clinical Nutrition.

К слову, ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали, что употребление горячего чая уменьшает риск развития глаукомы.