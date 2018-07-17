Экс-начальник столичного главка СК посажен в "Лефортово"

В столице по делу о получении взятки задержан бывший начальник Главного следственного управления СКР по Москве Александр Дрыманов. По словам его адвоката Александра Карабанова, Дрыманов сейчас помещен в СИЗО "Лефортово", где с ним проводятся следственные действия.

Между тем следствие в ближайшее время намерено ходатайствовать о его аресте.

"В суд будет направлено ходатайство об аресте задержанного, так как велика вероятность, что, находясь вне СИЗО, он предпримет попытки скрыться", — сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Ранее фамилия генерала появилась в уголовном деле о получении взятки высокопоставленными сотрудниками Следственного комитета России за освобождение из СИЗО и смягчение обвинения Андрею Кочуйкову — соратнику криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

В обвинительном заключении по делу экс-начальника УСБ СКР Михаила Максименко указывалось, что за вознаграждение способствовали освобождению Кочуйкова и переквалификации инкриминируемого ему преступления на самоуправство не только Максименко, но и руководитель главного следственного управления по Москве Дрыманов, и.о. его первого заместителя Денис Никандров, а также руководитель Следственного управления по ЦАО Александр Крамаренко, напоминает РИА Новости.