"Зенит" намерен усилиться защитником сборной Венгрии

Питерский "Зенит" собирается усилить линии обороны игроком киевского "Динамо" и сборной Венгрии Тамашем Кадаром. Известно, что 28-летний венгр может обойтись клубу из Санкт-Петербурга в восемь миллионов евро.

Об интересе к Кадару со стороны питерцев сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на Nemzeti Sport. Футболист выступает за киевлян с февраля 2017 года. В минувшем сезоне чемпионата Украины он сыграл за "Динамо" в 21 поединке. Его контракт с командой рассчитан до 2021 года.

Ранее он также выступал за английские клубы "Хаддерсфилд" и "Ньюкасл Юнайтед". За сборную Венгрии он сыграл в 41 матче.