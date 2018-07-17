Китайские танки добрались до подмосковного Алабина

Четыре танка Type 96 Народно-освободительной армии Китая прибыли в подмосковное Алабино для участия в международном конкурсе "Танковый биатлон". Доставил их железнодорожный состав, на который были также погружены ремонтные машины, запасные детали и боеприпасы. Общий путь из КНР в Россию составил 6 тысяч километров, уточняет пресс-служба Министерства обороны РФ,

На том же поезде приехала и первая группа китайских военных: механики-водители и инженеры.

Российские военные, в свою очередь, подготовили для коллег из КНР боксы для бронемашин, склады для хранения имущества и боеприпасов. Кроме того, китайских танкистов обеспечат жильем и питанием.