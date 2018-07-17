Бразильская болельщица выдумала, что ее изнасиловали во время финала в "Лужниках"

Никакого изнасилования не было. Правоохранительные органы опровергли заявление гражданки Бразилии, будто на нее напали в зоне рядом со стадионом Лужники во время финального матча чемпионата мира по футболу. Полицейские проверили камеры наружного наблюдения, и оказалось, что мнимая "потерпевшая" все время находилась в поле их зрения. Никто к ней не приставал, пишет агентство ТАСС.

Сейчас следствие решает, как поступить с болельщицей. Между тем несостоявшаяся жертва изнасилования сегодня уже пришла в полицию и попросила прекратить расследование.

Напомним, вчера ряд СМИ распространили заявление гражданки Бразилии, будто ее изнасиловали прямо во время матча Франция-Хорватия. Она якобы оставила мужа на трибуне и пошла прогуляться по аллее, где не нее напали двое неизвестных и принудили к групповому сексу. Женщина добавила, что преступников спугнули хорватские болельщики. После чего ее доставили в медпункт, где врачи диагностировали характерные для изнасилования травмы.