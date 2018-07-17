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17 июля 201814:30 Алексей Петров

Путин: отношения с Россией не должны быть заложником внутриполитической борьбы в США

Размещение объектов НАТО у границ России угрожает безопасности нашей страны. Москва будет крайне отрицательно относиться к вхождению Грузии и Украины в альянс. Об этом, а также о многом другом Владимир Путин рассказал в интервью телеканалу Fox News после переговоров с Дональдом Трампом.

Будущее российско-американских отношений в центре внимания и после завершения саммита. Едва закончилась пресс-конференция, Путин дает интервью американским журналистам. Явное свидетельство того, каков интерес к российским доводам и аргументам.

А ведь еще недавно эти доводы в Вашингтоне и слушать никто не хотел. Разве что вводили санкции и грозили изоляцией. "Вы видите, что эти усилия успехом не увенчались и не могли увенчаться успехом, имея в виду размеры, значение России в мире, в том числе в сфере глобальной безопасности. То, что нас объединяет и то, над чем мы должны работать совместно, все-таки приводит нас к мысли о том, что нужно прекратить вот такие попытки бороться друг с другом, а наоборот, объединять усилия для преодоления общих сложностей. Так что я считаю, что это начало пути, на мой взгляд, сегодня дан этому хороший старт".

Добиться полного изменения в восприятии Москвы будет непросто, учитывая, насколько энергично в американской прессе муссируется тема российского вмешательства в выборы. И Путин снова и снова вынужден объяснять: "Во-первых, Россия как государство никогда не вмешивалась во внутренние дела Соединенных Штатов, тем более в выборы. Второе: Я говорил в 2016 году и хочу повторить сейчас. Ведь о чем там шла речь? О вскрытии почты одного из кандидатов демократической партии. Там что, была какая-то подтасовка фактов? Вот это чрезвычайно важная вещь. Я хочу, что бы американцы об этом услышали. Кто-то подтасовал факты, кто-то вбросил ложную информацию. Нет. Вот те хакеры, о которых говорилось все время, они вскрыли почту, как нам говорят, и там была информация о том, что внутри демократической партии происходят манипуляции в пользу одного из кандидатов. Все. И руководство исполнительных органов партии ушло в отставку, насколько я помню. То есть они признали этот факт. На мой взгляд, вот это самое главное. Нужно прекратить манипуляции общественным мнением в Соединенных Штатах. И извиниться перед избирателями за то, что это было сделано, а не искать виновных, которые якобы это сделали. Just a moment please! Прежде всего, господин Миллер предъявил обвинение одной из наших компаний, которая занимается ресторанным бизнесом. Вот теперь эта компания наняла американских адвокатов и защищает свое имя в американском суде. Американский суд пока ничего не обнаружил никакого вмешательства со стороны этой компании. Вы знаете об этом или нет? Ну, пусть об этом узнают миллионы американцев", — сказал Путин.

В то же время юридические механизмы, которые могли бы быть использованы в подобной ситуации, есть, — напомнил президент. "У нас существует договор о правовой помощи по уголовным делам. И он действующий договор 1999 года. Почему господину Миллеру не направить нам официальный запрос в рамках этого договора? Более того, наши следователи российские в соответствии с этим договором могли бы допросить всех людей, которых американская сторона в чем-то подозревает. Но почему этого до сих пор не сделано ни по одной позиции. Меня это просто удивляет".

- Почему Роберт Миллер выступил с этим обвинением за 3 дня до того, как вы встретились с президентом Трампом?

- Мне это абсолютно не интересно. Это ваши внутриполитические игры. Не делайте отношения между Россией и Соединенными Штатами заложником вашей внутриполитической борьбы. А кстати говоря, то, что это используется во внутриполитической борьбе, это для меня очевидно. И это не делает чести американской демократии". И даже тон Президента США в Хельсинки дает повод Fox News для далекоидущих выводов.

- Мое впечатление от сегодняшней пресс-конференции несколько странное, потому что президент Трамп критиковал демократов, говорил о сервере демократической партии, но не говорил о России. " У вас есть какой-то компромат в отношении него?

- Первое, что касается, почему мы говорили как интеллигентные люди друг с другом. Вас это удивляет? Разве стоило встречаться, ехать в Хельсинки, ему за океан лететь, мне из Москвы сюда прилететь. Чтобы здесь друг друга поносить неприличными словами и ругать друг друга. Это не соответствует дипломатической мировой практике. Тогда не нужно встречаться, если друг друга ругать и ухудшать отношения. Мы встретились для того, что бы найти пути улучшения наших отношений, а не разрушать их окончательно. Есть ли у нас какой-то компромат?! — Нет у нас никакого компромата и быть не может. Я не хочу обидеть господина президента Трампа, и боюсь показаться невежливым, но до того, как он объявил, что он будет кандидатом в президенты, он не представлял для нас никакого интереса. Он богатый человек, но богатых людей в Соединенных Штатах много. Он занимался строительным бизнесом, он проводил конкурсы красоты. В голову никому не могло прийти, что он когда-нибудь будет президентом США. Он никогда не говорил о своих политических амбициях. Это просто чушь. Вы что думаете, мы тотально за всеми работаем? Бегает наша спецслужба за всеми, чего-то подслушивает и подглядывает? Во-первых, мы этим не занимаемся, в отличие от вас. Вы, видимо, по себе судите. А, во-вторых, у нас и денег столько нет. Нет ни сил, ни средств, чтобы за всеми тотально следить. Это просто не входит в наши планы. Это невозможно. И ничего подобного в отношении Трампа мы, конечно, не делали.

Между тем поиск компромата на Россию стал уже обычной практикой в мировой политике. Вот хотя бы дело Скрипалей, которое недавно получило продолжение.

- Вот мы слышим, что еще 2 человека пострадали от этого, так называемого, химического препарата, который называют "Новичком". Но я даже фамилий этих никогда не слышал. Что это за люди, от чего они пострадали, почему?

- Они подняли бутылку, которая использовалась для нападения Скрипалей. Последний вопрос могу задать?

- Нет. Давайте, мы с этим разберемся. Какую бутылку? Кто поднял, где поднял? Где химический состав? Или, может быть, есть другие причины, от которых люди эти пострадали. Может быть, они находятся внутри Великобритании? Ну, с этим же никто не хочет разбираться как следует. Просто голословные обвинения. Это просто, не знаю, ну, зачем? Это зачем ухудшать наши отношения? Мы и с Великобританией хотим их выстраивать должным образом.

Разговор заходит о событиях в Сирии, где террористы по сути прикрывались гражданским населением. Но когда вместо террористов виновными пытаются назначить российских военных, Президент Путин вынужден обратить внимание на действия американской авиации в городе Ракка.

- Я хочу вас вернуть к тому, что я только что сказал в отношении города Ракка. Самолеты, которые наносили удары по этому городу, пилотировались американцами.

- Мы не можем говорить об Алеппо и Гута?

- Нет. Мы можем говорить об Алеппо и Гута, но тогда давайте говорить и о Ракке. Не надо выхватывать из контекста одни события и забывать про другие. Ок?

- Я не думаю, что было кровопролитие в Ракке.

- Вы глубоко заблуждаетесь. Мне очень жаль, что вы не знаете реальной обстановки в Сирии. В Ракке погибло огромное количество мирного населения. Ракка стерта с лица земли. Это руины сплошные. Они напоминают Сталинград времен Второй мировой войны. И ничего хорошего, конечно, в этом нет. Повторяю еще раз, вина лежит на тех людях, которые руководствуются соображением террористического характера и используют мирное население в качестве заложников.

Между тем у США и России очень много общих задач. Государства несут ответственность за глобальную безопасность. "В 2021 году заканчивается действие Договора СНВ-3. Что с этим делать дальше? Я заверил господина президента в том, что Россия готова к продлению этого договора, пролонгации. Ну, конечно, мы должны говорить о деталях. У нас есть вопросы к нашим американским партнерам. Мы считаем, что США не полностью выполняет этот договор. Но это предмет переговоров на экспертном уровне", — отметил Путин.

А ведь вместо детальной проработки и учета мнения партнеров, США в последние годы откровенно проталкивали лишь свои интересы. Вот и снова вопрос — что если Грузия или Украина войдут в НАТО — как отреагирует Москва?

"Я прекрасно знаю, как работают механизмы принятия решений. Конечно, там консенсусом все принимается. Но до принятия консенсусных решений с отдельными членами НАТО можно ведь работать на двусторонней основе. Что и было сделано с Польшей, с Румынией, где размещаются сейчас элементы стратегической противоракетной обороны США. Поэтому продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам представляет, будет представлять для нас угрозу. И мы будем относиться конечно крайне отрицательно".

А когда Россия вынуждена создавать и вводить в строй собственные прорывные военные разработки, это снова воспринимается как угроза. В марте вы представили новое поколение российских ракет, и даже показали видеоматериал, который демонстрировал, как эта супер-ракета летит над США и опускается во Флориде. Это было сделано с провокационными целями?

- Что касается видеоматериалов, то они не говорят о том, что эта ракета направлена на территорию США. Надо внимательнее смотреть за нашими видеоматериалами. Там было написано Флорида.

- Нет, там не было написано Флорида. Это неправда. Посмотрите еще раз и повнимательней.

- Это можно было увидеть на карте.

- Нет, нельзя было увидеть на карте. Внимательно смотрите, а не пугайте свое население угрозами, которых не существует. Посмотрите внимательно, хотите, я вам подарю этот ролик? Теперь по поводу ударных систем. Напомню, что они родились не сами по себе, они родились как ответ на выход Соединенных Штатов в одностороннем порядке из договора по противоракетной обороне. Я очень надеюсь на то, что в сфере стратегической стабильности мы сможем найти приемлемые решения для обеих сторон. В том числе, это касается и ракет средней и меньшей дальности.

Россия за последние два десятка лет изменилась, признают в США. А изменился ли президент?

- Когда вас избрали в первый раз в 2000 году, вас представляли как демократического реформатора. Вы говорили о ценностях европейской культуры, и вы не исключали даже возможности вступать в НАТО. Что случилось?

- Ну, во-первых, со мной ничего не поменялось, не изменилось. Я каким был, таким и остался. Я стал президентом Российской Федерации, будучи взрослым человеком, как известно. А в этом возрасте предпочтения, жизненные установки не меняются. Но мы вынуждены реагировать на все, что происходит вокруг нас. Во-первых, расширение НАТО на Восток двумя волнами все произошло, несмотря на наши принципиальные возражения. Плевать хотели на наши возражения. Санкции различные и так далее. Это же мы что ли вводили? Это же вы это сделали. Вот вы меня спросили про Крым, про Украину. Но это же не мы организовали там военный государственный переворот и вооруженную смену власти в нарушение Конституции Украины. Не мы же там пирожки раздавали повстанцам на этот счет. Причем где? — Прямо у наших границ. Поэтому со мной-то ничего не случилось. Что с вами произошло, мне бы хотелось знать.

Путин напоминает — от санкций пострадали прежде всего американские компании. Развернуть гигантскую машину внешней политики США конечно не просто, но кажется, пришло время сделать хотя бы первый шаг.

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