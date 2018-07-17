Экс-армеец Муса может стать самым высокооплачиваемым африканцем

Бывший футболист московского ЦСКА Ахмед Муса в нынешнее трансферное окно может сменить клуб и продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. В услугах нигерийца заинтересован клуб "Аль-Наср".

Саудиты могут выкупить права на нигерийца у английского "Лестера" за 40 миллионов фунтов, сообщает Russia Today со ссылкой на owngoalnigeria.com, одновременно сделав его самым высокооплачиваемым африканским футболистом. Однако точная сумма его личного контракта не уточняется.

Напомним, что ранее руководители ЦСКА были намерены оставить Мусу в своих рядах после своих выступлений за сборную Нигерии на чемпионате мира в России. В трех матчах группового раунда он стал автором двух забитых мячей.