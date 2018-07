Другая последовательность: древние люди делали хлеб за тысячи лет до возникновения земледелия

Возможно, хлеб нельзя назвать самым изысканным продуктом на свете, но он, как известно, всему голова. И теперь его место в истории может оказаться даже более важным, чем считалось прежде.

Археологи обнаружили самые ранние свидетельства хлебопечения на территории северо-востока Иордании. Как пишут авторы исследования, открытие предполагает, что древние охотники-собиратели уже делали и ели хлеб за 4000 лет до неолита и освоения сельского хозяйства.

Иными словами, хлебопечение предшествовало земледелию, что является достаточно неожиданным открытием, учитывая общепринятое мнение о том, что хлеб появился только после его возникновения.

В пресс-релизе исследования сообщается, что археологи нашли обугленные остатки лепёшек, испечённых охотниками-собирателями 14400 лет назад. Полученные данные свидетельствуют о том, что производство хлеба на основе дикорастущих злаков, возможно, побудило охотников-собирателей выращивать зерновые культуры и тем самым способствовало аграрной революции в период неолита.

Как говорят специалисты, древние охотники-собиратели, скорее всего, использовали дикорастущие виды пшеницы, давшие начало окультуренным формам зерновым культур (например, пшеница однозернянка), чтобы делать продукты питания, похожие на лепёшки.

Более того, новое исследование показало, что хлеб уже стал важным продуктом питания до неолита и аграрной революции.

Исследовательская группа во главе с Амайя Арранс-Отаэгу (Amaia Arranz-Otaegu) из Копенгагенского университета проанализировала кусочки обугленных остатков пищи, найденных на месте натуфийских охотников-собирателей на севере-востоке Иордании. Место называется Шубайка 1 (Shubayqa 1).

Благодаря радиоуглеродному анализу, учёные выяснили, примерно 14400 лет назад (плюс-минус пару сотен лет) древние люди сделали хлебное изделие, после которого остались сожжённые крошки, найденные в двух древних кострищах. Этот временной отрезок соответствует раннему натуфийскому периоду и позднему палеолиту. Натуфийская культура развивалась в Леванте, регионе восточного Средиземноморья, примерно 11600-14600 лет назад.

До этого открытия самый древний хлеб был найден в 9500-летнем поселении Чаталхёюк (Çatalhöyük), расположенном в Анатолии, Турция. Чаталхёюк восходит к неолиту, времени, когда древние люди уже постоянно жили в деревнях и развивали сельское хозяйство. Тем не менее хлеб, найденный в Шубайка 1, является более древним экземпляром: старше примерно на 5000 лет.

Как уже отмечалось выше, в рамках последней работы учёные проанализировали 24 обугленных фрагмента хлеба с места раскопок Шубайки 1 при помощи растрового электронного микроскопа (РЭМ). Используя РЭМ, специалисты смогли получить изображения с высоким разрешением, что необходимо для изучения тончайших структур, "встроенных" в обугленное вещество.

Анализ 24 кусочков показал, что дикорастущие злаки, которые впоследствии дали начало окультуренным формам злаков (ямень, пшеница однозернянка, овёс) были измельчены, просеяны и замешаны до приготовления пищи.

РЭМ-анализ занимает довольно много времени, поэтому исследователям удалось проанализировать не более 25 фрагментов из 600 образцов, которые, по всей видимости, также являются хлебом или хлебоподобными остатками.

Один из авторов исследования Тобиас Рихтер (Tobias Richter) из Копенгагенского университета говорит, что открытие является удивительным по целому ряду причину.

"Во-первых, этот хлеб предшествует появлению сельского хозяйства, хотя всегда считалось, что последовательность была иной, — говорит он в интервью изданию Gizmodo. – Во-вторых, этот хлеб был достаточно высокого качества, поскольку был сделан из муки тонкого помола. Мы не ожидали найти такую высококачественную муку так рано в истории человечества".

По словам Арранс-Отаэгу, остатки очень походи на пресные лепёшки, найденные в нескольких неолитических и римских местах в Европе и Турции. "Так что теперь мы знаем, что хлебопродукты производились задолго до развития сельского хозяйства", — заключает она.

Авторы работы отмечают, что метод, используемый для определения фрагментов хлеба, является новым, и что другие исследователи должны использовать эту технику для повторного анализа старых археологических коллекций для поиска ещё более ранних примеров хлебопечения.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться в статье, опубликованной в издании Proceedings of the National Academy of Sciences.

Добавим, что ранее авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о других находках археологов, в частности, они нашли в удивительном сосуде следы старейшего оливкового масла. Кроме того, в Китае была обнаружена самая древняя пивоварня. Также мы сообщали о древнейшей таверне, обнаруженной на юге Франции.