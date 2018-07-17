В Петербурге взорвался баллон с пропаном. Есть жертвы

В Санкт-Петербурге произошла разгерметизация и взрыв баллона с пропаном. По одним данным в результате ЧП погиб один человек, по другим жертвами происшествия стали двое.

Инцидент произошел возле цеха путей и конструкций в Калининском районе города. Обстоятельства ЧП выясняются, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.