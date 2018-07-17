СМИ: Головин станет "синим" в ближайшие два-три дня

Полузащитник сборной России и московского ЦСКА Александр Головин уже в ближайшие два-три дня может стать игроком лондонского "Челси". Руководители "синих" серьезно намерены закрыть вопрос трансфера российского футболиста как можно скорее.

О планах "Челси" сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на Twitter журналиста Альфредо Педуллы: "Лондонский клуб является главным претендентом на Головина и желает закрыть сделку по нему в течение 48-72 часов. "Монако" также намерен совершить трансфер россиянина, но борьбу за игрока уступает ".

Напомним, что ранее монегаски и лондонцы сделали официальные предложения ЦСКА по трансферу Головина. Московский клуб требует за своего полузащитника 35 миллионов. К игроку также проявляют интерес лондонский "Арсенал" и туринский "Ювентус".