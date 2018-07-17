30 лет без света: подольские дачники с кулаками выясняют, куда делись деньги на электричество

Несбыточная мечта за большие деньги: дачники в Подольском районе никак не могут провести свет в свои дома, несмотря на то, что уже заплатили за это сотни тысяч рублей. Переговоры с главой СНТ ни к чему не приводят. Объяснять, куда ушли деньги, он отказывается. Дело доходит до драк и вызова полиции.

Казалось бы, спокойная и размеренная жизнь в СНТ "Березки-4" располагает исключительно к мирным занятиям: сиди себе на участке да выращивай клубнику. Но пасторальная идиллия прекращается сразу, как только на доске, как боевой призыв, вывешивается объявление об общем собрании. Сонный пятачок у пожарного пруда тут же превращается в поле битвы.

- Он первый начал драться! Я его руками не трогал.

Председатель товарищества вяло отбивается от разъяренных садоводов — ситуация для собрания обычная. Так же дежурно он вызывает по "02" наряд. Злая ирония в том, что расположенные под высоковольтной линией участки вот уже лет 30 не могут добиться собственной электрификации. На это собираются нешуточные деньги, однако электризуется лишь обстановка.

- В том году сдала 75 000 на проведение света в СНТ. Дальше этот вопрос не обсуждается.Сейчас задан был вопрос председателю, что с нашими деньгами? Ответ: это не повестка собрания.

Повестка дня следующая: передача земельного участка номер 12 юристу Ананченко за оказанные услуги, а участка номер 27 — некоему Шепелевцеву. Кто это такие, садоводы не знают. При этом гражданку Сергееву из СНТ предлагают исключить. Как такое возможно, недоумевают соседи гражданки Сергеевой? В ходе интервью ситуация переходит в острую фазу.

- До настоящего времени люди знали о том, что Ананченко оказывает данные услуги безвозмездно. Для нас удивление, что ему участок дают. Рассчитывайся с юристом как угодно за услуги своим имуществом, но никак не чужим.

Люди рвут списки, составляют новые, которые снова выхватывают друг у друга из рук. Председателя объявляют не председателем, он, в свою очередь, грозит исключением из СНТ налево и направо. Дела сдавать явно не собирается.

Если господин Ананченко и получит участок, то явно без доброжелательных соседей.

- Мы против, против, против!

И баснописец Крылов, да и Салтыков-Щедрин наверняка нашли бы тут целый букет прототипов для очередных своих полных грустной иронии произведений. В том числе, наверняка, и для приехавшего по вызову наряда — единственного дежурного на весь город Климовск. Взаимные обвинения очередные приехавшие сюда стражи порядка слушают без особого энтузиазма. И если где-то сейчас происходит ограбление, наряд, получается, занят.

Свет же есть только у тех, кто перестал ждать блестящей и окончательной победы одной из сторон и либо протянул провод из соседнего СНТ, либо завел на даче собственный генератор.

Чем закончится это садово-огородное противостояние, пока не может предположить никто. Садовое товарищество по сути товариществом не является, два противоборствующих лагеря никак не могут достичь взаимопонимания, а в этой ситуации света ждать людям придется еще достаточно долго.