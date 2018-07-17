Приключения картонного Хавьера в России продолжаются. Знаменитые мексиканские болельщики попали в ДТП

Российские юристы взялись помогать мексиканским болельщикам, которые попали в ДТП в Петербурге. Их автобус сбил мотоциклиста на перекрестке, и теперь фанатов консультируют, так как они не знают ни языка, ни законов. Отметим, это те самые мексиканцы, которые привезли в Россию картонную фигуру своего друга, не поехавшего на чемпионат из-за жены.

Об их мальчишнике в России этим летом узнали далеко за ее пределами. Приключения мексиканских болельщиков в Москве, Самаре, Ростове, Екатеринбурге начинались ярко. А завершились в городе, который они оставили на десерт. Но даже вот такая вишенка на торте впечатлений о путешествии по России едва ли испортила.

"Мы хотели посмотреть как разводят мосты. Посмотрели и храм Спаса на Крови. Поехали домой под утро. Оставалось проехать одну улицу до нашего отеля, и из ниоткуда появился этот мотоциклист, " — вспоминает один из болельщиков Даниэль Гарза.

Мотоциклист отделался испугом и сломанной рукой. Старый школьный автобус, который мексиканцы переделали в дом на колесах, спустя пару дней забрали из ремонта. На нем через всю Европу им теперь добираться до Атлантики. А дальше на пароме домой, в Мехико. На вопрос о неудобствах, Даниэль, один из участников незабываемой поездки, отвечает, что их не было и нет.

"Шесть кресел: четыре для работы. Здесь и розетки есть, диван на двоих. Телевизор посмотреть, в приставку поиграть. Микроволновка и холодильник, разумеется," — показывает Гарза.

Во время интервью за нами наблюдал Хавьер, еще один участник поездки, правда, картонный. Живого в Россию посмотреть на игру мексиканской сборной не отпустила жена. Хавьер настаивать не стал. Но позже понял, каких эмоций лишился, и спустя две недели присоединился к друзьям.

"Мы решили показать, чего наш друг лишается, отказавшись от поездки в Россию. Мы брали картонного Хавьера во все клубы, на все матчи и во все фанзоны. Потом фотографировались и отправляли фото. В итоге он сдался спустя две недели, " — рассказывает Даниэль Гарза.

Половина их веселой компании уже разъехалась по домам. Правда, за время отпуска у каждого телефонная книга пополнилась сотнями новых контактов. В каждом городе мексиканцев и их автобус встречали как долгожданных гостей: песни, танцы на крыше. Такой Россию они теперь запомнят, о таких русских (открытых, гостеприимных, своих) будут рассказывать у себя за океаном. Но больше всего сейчас Даниэля и его друзей ждут дома. Там они не были почти два месяца.