Главный бомбардир Австралии Кэйхилл завершил карьеру

Нападающий сборной Австралии Тим Кэйхилл объявил о своем завершении международной карьеры. Минувший чемпионат мира в составе национальной команды стал для австралийца заключительным в карьере.

"Настал день, когда я официально заявляю о прекращении выступлений за сборную Австралии, — приводит слова Кэйхилла РИА Новости со ссылкой на официальный Twitter футболиста. – Никакие слова не смогут передать тех чувств, которые испытываешь, представляя свою страну. Огромное спасибо всем за ту поддержку, которые мне оказывали на протяжении этих лет в составе Австралии".

Напомним, что Кэйхилл является лучшим бомбардиром "Соккерус" – на его счету 50 голов за национальную сборную. Кроме того, он является вторым футболистом сборной Австралии по количеству проведенных игр, выйдя на поле в 107 поединках. По этому показателю он уступает лишь экс-голкиперу Австралии Марку Шварцеру (109).

На минувшем чемпионате мира австралийцы завершили свои выступления на групповом этапе, заняв последнее место в группе С.