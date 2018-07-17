Во время рафтинга в Канаде каякер чудом спасся от догонявшего его гризли. Видео

В Канаде во время рафтинга по реке Элахо чудом уцелел каякер, к которому внезапно и стремительно кинулся с берега медведь гризли.

Люди, находившиеся поблизости, стали свистеть, чтобы отогнать хищника. Впрочем, спасло каякера не это, а сильное течение, которое снесло гризли в сторону.

Видео речного происшествия публикует Global News.