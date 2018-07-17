Появилось видео наезда на сотрудника полиции в Ставропольском крае

В сети размещены кадры дорожно-транспортного происшествия, в котором серьезно пострадал 33-летний инспектор ДПС. Инцидент произошел вечером в минувший четверг, 12 июля, на трассе Ставрополь — Изобильный — Новоалександровск в Шпаковском районе Ставропольского края.

На записи видно, что сотрудник полиции попытался пересечь проезжую часть. В тот момент, когда он направился в сторону противоположной обочины, его сбил легковой автомобиль "Лада".

Правоохранитель получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был доставлен в лечебное учреждение.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека", — говорится в сообщения регионального СУ СК РФ.