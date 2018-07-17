Сидеть без дела не намерены: волонтеры ЧМ по футболу теперь будут помогать Собянину

Чемпионат мира завершился, но самая его многочисленная сборная продолжает работу: волонтеров, которых назвали "улыбкой" этого праздника футбола, можно встретить на улицах города и сейчас. Чем они теперь будут заниматься?

Большинство из них никогда не играли в футбол, но на всех языках мира фанаты говорят "спасибо" именно в их адрес. Провести чемпионат мира в Москве помогли 10 тысяч волонтеров. Во многом благодаря именно им Москва стала считаться одной из самых гостеприимных столиц в мире. Они указывали путь на стадионы и в фан-зоны, встречали иностранцев в аэропортах на вокзалах и строили для них маршруты под землей. Старались помочь абсолютно всем и решить самые неожиданные задачи.

- Меня, например, спрашивали, где посмотреть теннис. Я думаю, во время чемпионата по футболу это странно.

- Самый интересный вопрос был, где постричься.

Волонтеры простились с чемпионатом оглушительной вечеринкой, на которой было место и гордости, и грусти. За помощь в проведении чемпионата добровольцев поблагодарил мэр Москвы.

"Вы стали открытыми, вы стали душой нашего города, чтобы та атмосфера, которая сложилась в нашем городе, осталась с нами навсегда. Вместе мы одна команда. Мы сделаем Москву лучше!" – заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В ответ волонтеры предложили Сергею Собянину помощь в его предвыборном штабе. Сидеть без дела они не намерены. Чемпионат по футболу закончился, но год волонтеров продолжается.