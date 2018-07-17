Американцы сняли на видео превращение огненного вихря в водяной смерч

Крис и Энн Макки из Аризоны стали свидетелями редкой природной трансформации — превращения огненного вихря в водяной смерч, сообщает WTHR.com. Американская пара не просто наблюдала за явлением, но и сняла его на видео.

Описанные события произошли днем в минувшую субботу, 14 июля, на берегу реки Колорадо, близ калифорнийского городка Блайт, в окрестностях которого бушевал пожар, охвативший почти 374 гектара поросших кустарником земель. Налетевший ветер закружил в воздухе языки пламени, частицы пепла и угли, но он же отодвинул образовавшийся вихрь в сторону реки, где тот охладил свой пыл и обернулся водяным смерчем.

Впрочем, последний недолго демонстрировал свой характер и буквально на глазах сошел на нет.