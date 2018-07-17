В Москве автобус на скорости врезался в столб

На юго-западе Москвы, рядом со станцией метро "Коньково", рейсовый автобус на полном ходу въехал в мачту городского освещения. Пострадали 5 человек: водитель и четверо пассажиров. Три человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением. Сейчас на Профсоюзной улице, где произошла авария, сильно затруднено движение.