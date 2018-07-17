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17 июля 201815:11

Родина преодолела первый круг турнира в Гштааде

EPA

Российская теннисистка Евгения Родина успешно стартовала на турнире в швейцарском Гштааде. В первом круге россиянка встречалась с четвертой сеяной немкой Кариной Виттефт, смогла победить соперницу и пробиться в следующий раунд.

Примечательно, что Родина одержала волевую победу над Виттефт. Проиграв первый сет со счетом 6:7 (3:7), следующие два сета россиянка оставила за собой – 6:4, 7:6 (13:11). Соперницы провели на корте 2 часа 36 минут. Отметим, что в заключительн6ом сете Родина смогла отыграть у немки подачу на матч и три матчбола.

Во втором круге 29-летняя москвичка сыграет с еще одной представительницей Германии – Моной Бартель, которая в первом круге стала обидчицей еще одной россиянки Натальи Вихлянцевой.

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