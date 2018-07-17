В Ла-Манше расплодились смертоносные скаты, поднявшие жало на телеведущего

У британского острова Джерси, в проливе Ла-Манш, на мелководье в последнее время наблюдают заметное увеличение скатов. Эксперты полагают, что это связано с высокой температурой, которая не спадает здесь уже достаточно долгое время.

Это, считают исследователи, и побуждает скатов выплывать из водных глубин на мелководье, пишет Daily Mail и публикует видео опасных рыб.

Морской биолог Гарет Джеффрис отмечает, что найденный на Джерси вид представляет большую опасность для отдыхающих, а один из его сотрудников сообщил, что когда плавал, то лично видел восемь скатов у залива Грувилл.

В этой связи британская пресса вспоминает трагическую гибель от ската в 2006 году Стива Ирвина – знаменитого эксперта по дикой природе. Тогда скат-убийца поднял хвост с ядовитым жалом на конце и ударил им телеведущего прямо в грудь.

Жало попало точно в сердце Ирвина. Оператор, который плыл вслед за ним, снял смерть коллеги на видео.

Кроме того, в феврале 2016 года во время купания сильно пострадал от скатов у побережья острова Большой Кайман Ричард Брэнсон – бизнесмен, который, по иронии судьбы, активно участвует в акциях, посвященных защите этих рыб.