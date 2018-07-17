"Аэрофлот" признан лучшим в двух престижных номинациях премии Skytrax

"Аэрофлот" награжден международной премией Skytrax World Airline Awards в двух престижных номинациях. Он вновь признан лучшей авиакомпанией Восточной Европы, а предлагаемое им бортовое питание в классе обслуживания премиум-эконом (класс "Комфорт") впервые названо лучшим в мире.

Церемония награждения состоялась 17 июля в лондонском отеле The Langham. В большом бальном зале первого гранд-отеля в Европе собрались топ-менеджеры авиаперевозчиков всего мира, которые признаны лучшими по ряду категорий.

Премия World Airline Awards имеет неофициальный статус "авиационного Оскара". С 1999 года она ежегодно присуждается британским консалтинговым агентством Skytrax — ведущим глобальным оценщиком качества услуг авиакомпаний и аэропортов. На звание лучших в 2018 году претендовали 335 авиакомпаний.

Победители определены по итогам исследования удовлетворенности пассажиров, которое считается крупнейшим в мире. С августа 2017 года по май 2018-го представители более 100 стран приняли участие в онлайн-голосовании. Приглашение проголосовать получили, в том числе, авиапассажиры — участники предыдущего исследования, количество которых в базе данных составляет примерно 24,5 миллиона.

"Аэрофлот" уже в седьмой раз в своей истории и шестой год подряд побеждает в номинации "Лучшая авиакомпания Восточной Европы". Победа в номинации "Лучшее бортовое питание в классе премиум-эконом" стала для российского перевозчика настоящим прорывом. Ранее это достижение принадлежало авиакомпании Singapore Airlines, которая в ряде рейтингов фигурирует как лучшая в мире.

Следует также отметить, что с 2016 года "Аэрофлот" постоянно подтверждает высокий рейтинг "четыре звезды", который присвоило ему агентство Skytrax и по которому российский ведущий перевозчик не уступает практически ни одной другой из лучших авиакомпаний Европы.

"Аэрофлот" неуклонно пополняет свою коллекцию "авиационных Оскаров", — заявил генеральный директор ПАО "Аэрофлот" Виталий Савельев. — Нынешний набор наград World Airline Awards от агентства Skytrax показывает, что наша авиакомпания стабильно поддерживает качество сервиса на высоком международном уровне. Более того, "Аэрофлот" уверенно конкурирует с самыми мощными игроками глобальной отрасли по одному из ключевых показателей — качеству и разнообразию бортового меню. Получить эту премию — высокая честь для любой авиакомпании мира. Для "Аэрофлота" это еще и стимул к тому, чтобы стать еще лучше, еще популярнее, во всех отношениях удобнее для пассажиров, забота о которых — наш высший приоритет".