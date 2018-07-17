Пассажирский автобус врезался в столб у метро "Коньково"

Два человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с мачтой освещения на юго-западе Москвы, сообщили в Мосгортрансе. Очевидец снял на видео последствия аварии.

ДТП произошло около 13:15 во вторник, 17 июля, напротив дома №109 по Профсоюзной улице, близ метро "Коньково". По предварительным данным, водитель общественного транспорта, уходя от столкновения с легковушкой, резко сдал влево и врезался в фонарный столб.

Помощь медиков потребовалась двум пассажирам, которые получили ссадины и ушибы. Сам автобус, как видно на кадрах, получил серьезные повреждения, с места ДТП его увезли на буксире.