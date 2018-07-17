В центре Праги обрушилась часть дома: продолжаются поиски людей под завалами

В чешской столице обрушилась часть дома: потолочные перекрытия размером пять на десять метров обвалились на одном из этажей.

Дом, в котором произошел инцидент, на данный момент находится на реконструкции, передает ТАСС со ссылкой на "Чешское телевидение. Канал 24". Ранее в здании находилась начальная школа.

По словам представителя полиции Праги Яна Рыбанского, трех человек спасли из-под завалов, поиски пострадавших под обломками продолжаются. По предварительным данным, пострадали пять человек. На месте происшествия ведут работу спасатели, пожарные и кинологи.

Движение на близлежащих улицах перекрыто в связи с присутствием большого числа спецтехники.