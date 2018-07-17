Быстрая эволюция митохондриальной ДНК может порождать новые виды

История эволюции на Земле знает множество примеров, когда изолированные популяции одного и того же вида со временем теряют способность скрещиваться между собой и становятся отдельными видами. Новое исследование американских генетиков показывает, что одну из ключевых ролей в этом процессе могут играть быстрые изменения в митохондриальной ДНК.

Фелипе Баррето (Felipe Barreto) из Университета Орегона и его коллеги из Калифорнийского университета в Сан-Диего, Университета Южной Калифорнии и Университета Северной Каролины работали с геномом веслоногих рачков Tigriopus californicus. Эти планктонные организмы, обитающие вдоль тихоокеанского побережья Северной Америки, давно находятся под пристальным наблюдением учёных, потому что прямо в настоящее время расходятся на несколько новых видов.

Известно, что у животных помимо ядерной ДНК, которая содержит основную генетическую информацию, небольшая часть генов присутствует в клеточных электростанциях – митохондриях. Как и у большинства других животных митохондриальная ДНК веслоногих ракообразных включает всего 37 генов. Из них тринадцать кодируют белки, а остальные отвечают за транспортные и рибосомные РНК. Но, несмотря на скромное количество, эти гены необходимы для производства главного источника энергии – АТФ. При этом они находятся в постоянном взаимодействии с сотнями генов ядерной ДНК. Соответственно, мутации в митохондриях могут нарушать сложившуюся систему и влиять на метаболизм организма в целом.

Учёные использовали молекулярные статистические модели для скрининга геномов восьми популяций T. californicus, чтобы проверить, совместимы ли между собой их гены. Оказалось, что отдельные митохондриальные гены сильно отличались даже у групп, разделённых сравнительно небольшими расстояниями. В результате даже если две популяции имеют возможность скрещиваться, их потомство оказывается менее жизнеспособным, чем особи, рождённые внутри одной группы.

"Гибридное потомство между этими популяциями страдает от меньшей плодовитости, замедленного развития и пониженного производства АТФ, как это было отмечено в нескольких предыдущих экспериментах", – говорит Баррето в пресс-релизе.

По мнению авторов работы, именно гены митохондриальной ДНК с большим количеством уникальных мутаций требуют детального изучения, чтобы понять, как разделённые популяции превращаются в отдельные виды.

С подробными результатами описанного исследования можно познакомиться в журнале Nature Ecology and Evolution.

Кстати, в материалах проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) можно найти описание быстрой эволюции и у других животных, например, сумчатых куниц, сверчков и вьюрков.