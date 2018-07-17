Ерохин и Жирков покинули заключительный тренировочный сбор "Зенита"

Два игрока сборной России по футболу – Александр Ерохин и Юрий Жирков, — покинули расположение питерского "Зенита" и отправились домой. Футболисты будут готовиться к сезону под присмотром медиков и специалистов по реабилитации по индивидуальным планам.

По медицинским соображениям тренерский штаб "Зенита" во главе с новым главным тренером Сергеем Семаком принял решение, что два ведущих игрока "сине-бело-голубых" не будут принимать участие в заключительных тренировочных сборах, сообщает пресс-служба клуба. Позднее оба игрока при соединятся к команде в Санкт-Петербурге.