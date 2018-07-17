Три дня подряд: в Москве сохраняется желтый уровень погодной опасности

Из-за гроз и сильного ветра в Москве третий день сохраняется желтый уровень опасности. Гидрометцентр отмечает, что степень потенциальной опасности не снижается и на 18 июля.

По прогнозу, 18 июля в российской столице воздух прогреется до 24-26 градусов выше нуля. При этом ожидаются дожди с грозами. Скорость ветра будет достигать 12-17 метров в секунду, сообщает ТАСС.

Осадки ожидаются также 19 и 20 июля.

Гроза 17 июля оставила без света жителей около тысячи домов в соседней с Подмосковьем Тульской области.