Мощный взрыв в Петербурге попал на видео
Два сотрудника петербургской заправочной станции погибли в результате взрыва кислородного баллона. Хлопок был такой силы, что взрывной волной повредило около 10 машин и выбило стекла в соседних домах, а осколки разлетелись на сотни метров. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения.
Взрыв прогремел в 12:22 во вторник, 17 июля, на территории бывшего трамвайного парка на Литовской улице, где располагается станция наполнения баллонов техническими газами "Автоген". На кадрах видно поднявшийся в небо огненный шар и клубы черного дыма, а также разлетающиеся в разные стороны обломки и детали.
По предварительной версии, которую ТАСС озвучил Заместитель начальника городского управления МЧС Игорь Титенок, кислородный баллон взорвался в результате контакта с маслом — об этом свидетельствует характер повреждений. Версию о взрыве баллона с пропаном вследствие высокой температуры воздуха на улице он счел несостоятельной.
После взрыва повреждения получили несколько из 450 хранившихся в ангаре 50-литровых баллонов, произошла утечка газа.
"Как только весь газ выйдет из поврежденных баллонов, начнутся работы по расчистке территории от завалов. До конца дня мы завершим работу. Сейчас угрозы взрыва нет", — сказал Титенок.
Жертвами инцидента стали два сотрудника предприятия, от полученных травм они скончались на месте.
"В момент взрыва ждала свой заказ напротив ангара Сатурна. Взрыв был очень мощный, дрогнули стены. Металлический забор выгнуло", — рассказала Любовь Николаева.
Повреждения получили около 10 припаркованных рядом с ангаром машины, само здание лишилось крыши и окон. Стекла оказались выбиты и в расположенных поблизости офисах.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Интервью Владимира Путина телеканалу Fox News
- В чем обвиняют? Марию Бутину задержали в США
- Экс-начальник столичного главка СК посажен в "Лефортово"
- Под Екатеринбургом прошел 100-тысячный крестный ход
- Краснодар утонул. География погодных катаклизмов
Самое читаемое
-
Врачи спасают дочь известного режиссера, уснувшую с сигаретой
- Недовольный водитель разгрузил зерно на трассе под Ростовом назло полицейским. Видео
- Миллионер лишил жену всего из-за молодой любовницы из Мордовии
- Убийство туристов в Грузии: шокирующие подробности
- Опубликовано видео массового ДТП с участием шести машин в Подмосковье
Авто.Вести.Ru
-
Datsun выпустил внедорожный кросс-хэтчбек для России
- В России начали выпускать новый Kia Ceed
- Lada Priora все-таки снимут с конвейера
- В Россию везут роскошный Volvo по шокирующей цене
- Новый лимузин Путина покажут Дональду Трампу
Экономика
-
Нефть рухнула вслед за остальным сырьем. Ход за рублем?
- 10 стран с самым низким налогом на прибыль
- Станет ли Болгария новым газовым хабом Европы?
- "Ромир": личная инфляция в июне была ниже официальной
- Нужна ли США Всемирная торговая организация?
Недвижимость
-
5 мест, где можно встретить призраков
- Идеальная планировка для однушки: полезные советы
- Певец Шура лишился квартиры и стал бомжом
- Что можно купить на Бали по цене московской двушки
- Миллионер остался без золота из-за мамы
Вести.Медицина
-
Говорят ученые: больше кофе — еще лучше
- 13 признаков потенциального психического нарушения у ребенка
- Мы все дышим неправильно — вот как нужно это делать
- Говорят ученые: галстук может быть опасен для здоровья
- Почему алкоголь после фитнеса — плохая идея
Вести в 20.00
-
Итоги саммита в Хельсинки
- Реакция американских СМИ на встречу Путина и Трампа
- В Москве оглашен приговор богу Кузе
Москва 24
-
Дожди в Москве побили рекорд 1961 года
- Больной раком онколог Андрей Павленко продолжает помогать другим
- В столице открыли для посещения реанимации всех больниц
- Первый ситуационный центр по поиску пропавших детей открыли в Москве
- Реально ли купить билеты на заключительные матчи ЧМ-2018
Вести.Hi-tech
-
Обзор Xiaomi Mi Mix 2S: дизайнерский фотофлагман
- Google позволяет кому-то читать вашу почту. Как это прекратить
- Смартфон с девятью камерами: уже в 2018-м
- WhatsApp скопировал "каналы" у Telegram
- В России заблокируют "серые" и краденые телефоны
Вести-Москва
-
Автобус на скорости врезался в столб
- В Подмосковье пообещали достроить все дома разорившейся Urban Group
- Город будущего: стартовал Московский урбанистический форум
- Наследие ЧМ-2018 поможет вырастить новое поколение футболистов
- Экватор лета: жара продолжит пытать москвичей
- Волонтеры ЧМ по футболу теперь будут помогать Собянину
Вести.Стиль
-
Самые востребованные модели plus-size
- Будущее уже здесь: что такое умная ткань и что она умеет?
- 10 самых модных джинсов этого сезона
- 12 правил восстановления кожи после солнечного ожога
- Выбираем солнцезащитный крем: на что обратить внимание?
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
Не один, а два: странный околоземный астероид "раздвоился"
- Робот-садовод переносит растение на солнце и напоминает хозяину о поливе
- В Китае обнаружили 2700-летний некрополь эпохи Вёсен и Осеней
- Предки людей развивали кисти рук ради извлечения костного мозга
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Анастасия Мельникова: после смерти жениха я хотела уйти в монастырь
- Бывший священник украл детей у беременной жены и скрылся с любовницей
- Сын Сергея Зверева ищет свою биологическую мать
- Судьба Лидии Вележевой: до сих пор задаю себе вопрос, могла ли я спасти ее
Телеканал "Культура"
-
Рома Зверь о первом актёрском опыте
- Сергей Маковецкий принимает поздравления с юбилеем
- Я – чайка... Не то. Я – актриса. Татьяна Лаврова
- Скончался "рыцарь балалайки" Михаил Рожков