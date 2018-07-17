В Японском море начали поднимать русский крейсер груженый золотом

Южнокорейская компания Shinil Group начала в акватории Японского моря работы по подъему со дна моря российского крейсера времен Русско-японской войны. Предположительно, на борту корабля в момент крушения находился груз из золотых слитков и монет общей стоимостью примерно в 133,4 миллиардами долларов.

Как уточняет "Интерфакс", российский бронированный крейсер "Дмитрий Донской" затонул в 1905 году. Представитель компании, занимавшейся поисками броненосца, уже предприняты шаги для разрешения юридических вопросов из уважения к владельцам корабля.

Как подчеркнул в интервью РИА Новости юрист-международник Анатолий Капустин, крейсер "Дмитрий Донской" принадлежит России, а факт его нахождения в территориальных водах другого государства не дает автоматических прав этому государству на присвоение крейсера и найденного на нем имущества.