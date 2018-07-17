Будущее мегаполисов: в Москву съехались лучшие архитекторы и строители со всего мира

Близкое и далекое будущее мегаполисов мира обсуждается сегодня на Московском урбанистическом форуме. Он впервые проходит в парке "Зарядье". Это крупнейший международный конгресс, на который съезжаются ведущие специалисты со всей планеты и представляют свои проекты. На сей раз форум посвящен созданию нового пространства для жизни.

Идеи, которые озвучивают в Москве, воплощать будут по всему миру. Уникальная площадка, которая собрала экспертов из разных сфер и уголков планеты, вместе они обсуждают, какими станут мегаполисы в будущем, как решать проблемы городов и не отставать от технологий. И стратегия развития Москвы сегодня в центре внимания.

"Москва давно перепрыгнула через МКАД, и 8 миллионов человек оказались за МКАДом рядом с Москвой. Это реальный город. Любые попытки административно ограничить развитие города приведут к тому, что мы потеряем конкурентный центр, который конкурирует не с Рязанью и Вологдой, а конкурирует с Нью-Йорком, Лондоном и Парижем. И ни одному человек в Нью-Йорке не придет в голову ограничивать развитие Нью-Йорка. Москва — это не проблема. Москва и московская агломерация — это достояние России, локомотив ее развития", — рассказывает мэр Москвы Сергей Собянин.

Выставка как показатель достижений и планов — детально продуманное и масштабное развитие транспортной системы. Результаты уже есть, и их трудно не заметить, и в первую очередь пассажирам.

"Для меня нет проблем с транспортом в Москве, потому что у вас уже давно есть эффективное и прекрасное метро. Я никогда почти не видел пробки. Это очень удобно. Но я понимаю проблему и для Новой Москвы. Наш идеал, если возможно, сделать так, чтобы люди не должны были постоянно двигаться, чтобы они работали не так далеко от места, где они живут. И это новая концепция жизни, работы и города", — говорит Эммануэль Форест, исполнительный вице-президент, генеральный директор Bouygues-Европа.

Социальная сфера — тут тоже масштабные планы. Это "умный дом" — в такие условия переедут москвичи из старых, советских построек. Типовая квартира по реновации: выключить свет, вызвать лифт и даже скорую помощь — технологии уже внедряют. Впрочем, останавливаться на этом никто не собирается, и форум тому подтверждение.

"Я поражен скоростью, с которой город меняется. Когда я вижу новые бизнес-центры со всеми башнями, это дает впечатление о Москве динамичной, современной. Я думаю, что Россия становится очень современной страной. И мы можем создавать новые отношения на основе технологий, знаний", — объясняет Жан-Луи Шоссад, генеральный директор SUEZ.

Впереди неделя дискуссий, обмена мнениями и сотни советов. Восьмой урбанистического форум собрал рекордное количество участников-архитекторов, урбанистов, социологов, и экономистов.

"Хочу отметить, что в этом году у нас очень серьезно представлены спикеры, у нас более 300 иностранных спикеров, 7 тысяч заявившихся человек на урбанистический форум, порядка 700 человек — представители СМИ, 40 различных делегаций из различных стран, мэры городов", — сообщил Марат Хуснуллин, заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Уже вечером уникальную инновационную выставку смогут увидеть и просто горожане. Вход для них будет свободным.