Работники стройплощадки в Тобольске устроили массовую драку из-за задержки зарплаты

В минувшее воскресенье на стройплощадке компании "СИБУР" в Тобольске произошла массовая драка. В результате конфликта, в котором участвовало примерно пятьсот рабочих, был разгромлен автобус и автомобиль одного из сотрудников предприятия.

Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров организовал проверку с целью выяснения причин и обстоятельств инцидента, передает РИА Новости. Прокуратура также изучит, были ли нарушены права работников и трудовое законодательство в целом.

Как сообщает Марина Ишханиди, пресс-секретарь компании "СИБУР Тобольск", работники субподрядной организации "Пандера" собрались у полевого офиса компании подрядчика с целью обсуждения условий проживания и вопросов невыплаты заработной платы (по данным СМИ, именно это стало причиной драки). В ходе разговора и возник конфликт. Пострадал один водитель. Его доставили в больницу, жизни мужчины на данный момент ничего не угрожает.

"СИБУР" заявляет, что информация о задержке заработной платы в ходе проверки не подтвердилась. В случае подтверждения замечаний касательно условий проживания, транспортировки и качества питания, нарушения будут устранены.

На сегодня строительная площадка работает в штатном режиме.