В метрополитене Вены раздали 14 тысяч дезодорантов

14 тысяч дезодорантов раздала пассажирам администрация венского метрополитена. Дезодоранты со свежим унисекс-ароматом практически вырывали из рук. Аукцион невиданной щедрости проходил на шестой линии. На ней лишь половина поездов оборудована кондиционерами. Эту линию можно сравнить с Филевской линией московского метро.

Но наземная часть метро – это не только свежий воздух: летом на солнце вагоны нагреваются очень быстро. Вагоны венского метро для борьбы с перегревом решено оснастить солнцезащитными пленками на окна и вентиляционными решетками, сообщает ТАСС.

Компания Wiener Linien задумала двухдневную раздачу дезодорантов в качестве компенсации за перегрев воздуха в вагонах.

"Из-за высоких температур человек острее воспринимает запахи", — подчеркнул представитель транспортной компании Даниэль Аманн.

Но кампания по раздаче дезодорантов ограничилась одним днем. Главная причина: дезодорантов на раздачу во второй день не осталось. Побочная причина: несмотря на благие намерения транспортной компании не все восприняли кампанию по раздаче дезодорантов однозначно. Некоторые пассажиры решили, что им так намекают на неприятный запах пота от них в общественном месте.

Компания Wiener Linien, обслуживающая работу венского городского общественного транспорта, намерена продолжить борьбу с неприятными запахами в метро австрийской столицы. В сентябре 2018 года на шестой линии венского метро запретят употреблять сильно пахнущую еду — донер, кебаб и пиццу.

Что же касается раздачи дезодорантов, то, как добавляет Даниэль Аманн, компания возможно повторит ее в следующем году.

В Москве в сильную жару, когда температура в метро превышала 28 градусов, в метро раздавали бутылочки с прохладной водой.