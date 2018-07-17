Ватикан разрешил "невестам Христа" не беречь девственность

"Невесты Христа" – женщины, которые дали обет сохранять пожизненную девственность, возмущены документом, который был опубликован на официальном сайте Ватикана.

В нем, в частности, говорится о том, что отныне женщина, которая намерена посвятить себя Христу, не обязательно должна быть девственницей.

В статье, которую публикует Calgary Herald, отмечается, что речь идет не о монахинях, а о женщинах, которые ведут светский, хотя обычно довольно замкнутый образ жизни.

Таких примерно пять тысяч во всем миру. Во время церемонии посвящения они одеваются во все белое, дают обет не вступать в брак и сексуальные отношения и при этом носят обручальные кольца.

Американская Ассоциация посвященных девственниц выступила с заявлением, отметив, что они шокированы и глубоко разочарованы этим документом Ватикана.

В нем "невесты Христа" напоминают, что традиция Церкви всегда строилась на том, что для такого посвящения женщина должна получить дар девственности как духовной, так и физической.

Впрочем, не исключено, что данное допущение Ватикана продиктовано тем, что к такого рода посвящению проявляет интерес все больше женщин, которые уже были в сексуальных отношениях с мужчинами, в том числе вдовы.