В США лепят из Марии Бутиной Мату Хари
Власти США, практически сразу после окончания саммита в Хельсинки, заявили о задержании и обвинении гражданки России. И тут любопытно, что многие СМИ поспешили назвать Марию Бутину шпионкой, хотя на самом деле речь в обвинении идет всего лишь о незаконном лоббировании интересов. Прокуратура США заявляет — девушка не уведомила о том, что действует в интересах России, когда встречалась с местными политиками и чиновниками.
Хрупкая девушка со снайперской винтовкой — Мария Бутина, уроженка Барнаула. Окончила аспирантуру по специальности "Политические процессы". Уже в университете начала активно заниматься общественной деятельностью.
Мария – одна из создателей всероссийского движения "Право на оружие". По этой линии, говорят ее знакомые, контактировала с Национальной стрелковой ассоциацией США (NRA).
"По своей деятельности я точно также приезжаю в другие страны, стараюсь найти единомышленников. Но ни "Право на оружие", ни NRA не были внешнеполитическими организациями", — рассказал Игорь Шмелёв, председатель правления Всероссийской общественной организации "Право на оружие".
В Америку Мария уехала учиться, получила диплом политолога. Деятельность россиянки западные СМИ связывают с именем Александра Торшина, зампреда Центробанка. Хотя источники, близкие к структуре, сообщили, что среди работников Мария Бутина замечена не была. Заметили ее в паре шагов от президента Трампа внимательные пользователи соцсетей.
"Посмотрите на это.... Это Мария Бутина, Русская шпионка, в Овальном кабинете".
Интересно, что эту историю начали активно раскручивать в СМИ и социальных сетях сразу после того, как закончились переговоры двух президентов в Хельсинки. А ведь Марию задержали накануне встречи. А 13 июля западная пресса и вовсе распространила информацию о неких двенадцати россиянах, якобы причастных к взлому электронной почты штаба Клинтон.
"Мое мнение однозначно – спецслужбы работают против своего президента. Об этом свидетельствует и то, что вбрасывается информация про 12 человек, якобы причастных к ГРУ. Не доказанная, теперь эта ситуация специально в отношении Марии Бутиной", — уверен Николай Ковалев, депутат государственной думы, экс-глава ФСБ РФ.
Активный общественный деятель, прекрасный стрелок и образцовый студент – по словам экспертов, Мария Бутина идеально подходит на роль марионетки, с помощью которой можно протянуть нити к России.
"Самым лучшим в представлении противников Трампа доказательством, что Россия именно соперник, а не страна, стремящаяся наладить отношения, являются факты работы разведки в США, и их пытаются сейчас добыть любыми способами. Вот и берут всех подряд, ловят студенток, находящихся по студенческой визе, чтобы обвинить в том, чего они никогда не совершали", — говорит Андрей Манойло, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор политических наук, член Научного совета при Совете безопасности РФ.
Такие обвинения, говорят специалисты, преследуют цель полностью нивелировать для американской общественности все позитивные договоренности, которых удалось достичь в Финляндии.
"Предъявлять такие обвинения, чтобы перед общественностью обстановка минизировала бы те положительные результаты встречи между Трампом и Путиным. Это просто наносит вред демократии", — возмущен Григорий Красовский, адвокат.
При этом, по словам адвоката, вопросы у спецслужб появились к Марии несколько месяцев назад. Но лишь сейчас, к саммиту в Хельсинки, это дело начали активно раскручивать.
Мария добровольно, долгих 8 часов давала показания в комитете Сената по вопросам разведки. В итоге — проведены обыски, а девушка — задержана. Ее обвиняют в том, что она вела незарегистрированную деятельность на территории США в качестве агента, работающего в интересах России.
"Переданные в суд материалы описывают попытки российского официального лица и Бутиной действовать как агент России на территории США, развивая отношения с американскими гражданами и получая доступ в организации, оказывающие влияние на американскую политику, с целью продвижения интересов РФ без предварительного уведомления Генерального прокурора".
Пока Мария Бутина остается под стражей. Ей грозит до 5 лет тюрьмы. Слушания по делу пройдут 18 июля.
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