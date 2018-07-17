Комитет по труду рекомендует принять проект о пенсионных изменениях
На неделе Госдума планирует рассмотреть в первом чтении изменения в пенсионное законодательство. Предлагаемые правительством преобразования обсуждаются с учетом мнения регионов. Кроме того, в дискуссии активное участие принимают и представители обеих палат парламента.
Когда до первого чтения в Госмуме — всего двое суток, в профильных комитетах жарко. Министр труда Топилин даже поправляет галстук. В объемных папках — аргументы "за" изменение пенсионной системы. Их много, но Топилин снова начинает с главного. "Безусловно, ключевой целью законопроекта и его ключевой задачей, которая перед нами стоит, является повышение пенсий выше уровня инфляции", — говорит он.
Правительство приводит депутатам расчеты: уже в следующем году — индексация 7 процентов. Получается плюс тысяча рублей, это в среднем. И дальше — по нарастающей, каждый год. Некоторые депутаты усомнились: где гарантия? Но вот оценка Общественной палаты: утром были в Пенсионном фонде, там подтвердили.
"Повышение пенсий действующим пенсионерам заложено, и это хороший шаг", — считает председатель Комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Наталья Починок.
О необходимости корректировки пенсионной планки — в 55 и 60 лет — говорили еще в 90-е, но тогда страна была к этому не готова. Сейчас и средняя продолжительность жизни выросла, и условия труда стали легче, но главное — демография. Резкое изменение соотношения работающих и пенсионеров — меньше двух к одному — во многом и сдерживает рост пенсий. Поэтому — плавный переходный период.
"Мы не увеличиваем, не предлагаем увеличивать пенсионный возраст для тех категорий, которые относятся к списочным — первый, второй, малые списки, это принципиальная позиция", — поясняет Максим Топилин.
Другими словами: большинство льготников изменения пенсионного законодательства не затрагивают. Так называемые: "список номер один" — шахтеры, металлурги, газосварщики, многие другие вредные профессии. И "номер два" — например, текстильщицы, рыбаки или летчики. Кроме того, пострадавшие от техногенных катастроф. Полный перечень — на сайте Пенсионного фонда.
"Мы ставим перед собой задачу дальнейшей работы именно в плоскости охраны здоровья и протекции счастливого долголетия, — сообщает председатель Комитета Госдумы РФ по охране здоровья, фракция "Единая Россия" Дмитрий Морозов. — Президент говорил нам, и мы еще раз подчеркнули сегодня — речь идет о долголетии активном, когда ни хворь, ни тем более инвалидность не ограничивают жизнь человека. И вот это как раз наша задача. Потому что человек хочет жить. Человек хочет работать. Человек хочет быть здоровым".
Голосования в комитетах — по охране здоровья, по труду и социальной политике. С учетом поступивших из регионов предложений — вынести законопроект на обсуждение. Инициатор изменений — правительство — обращается и к нижней, и к верхней палате парламента.
"Позиция правительства вам известна, хорошо, что и вы подключились, — говорит премьер Дмитрий Медведев. – Тема, действительно, непростая, и такого рода дискуссия необходима. Рассчитываю, что Совет Федерации в дальнейшем будет участвовать в этом".
С пенсионным будущим страны депутаты будут определяться утром, в четверг. Как и положено, по регламенту — сначала в первом чтении, когда обсуждается только концепция. После чего — до второго чтения — снова дискуссии, оценки и обсуждения.
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