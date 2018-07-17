Лихач или сумасшедший: экстремал на самокате установил рекорд скорости на Кутузовском проспекте

В Москве установлен новый рекорд скорости. Экстремал на электросамокате разогнался до 60 километров в час. Причем сделал он это на загруженном Кутузовском проспекте. Никакого шлема на владельце самоката не было.

Но он, не боясь, лавировал в потоке машин, удивляя водителей, сообщает телеканал "Россия 1". Так он проехал несколько километров, а потом свернул во дворы. Сейчас кадры видеозаписи заезда изучает московская полиция, ведь экстремал нарушил правила дорожного движения.

Кутузовский проспект – одна из самых оживленных трасс российской столицы. Это одна из магистралей, где в Москве наиболее часты ДТП со смертельным исходом. Наиболее опасным является участков с восьмого по десятый километры – от Триумфальной арки до пересечения с Минской улицей.