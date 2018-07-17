"Натали Турс" не спешит рассчитываться с клиентами

Клиенты "Натали Турс" штурмуют офисы компании, пытаясь получить компенсации за оплаченные путевки. Но кабинеты опустели, а сотрудники туроператора пакуют вещи. Что они говорят обманутым туристам? И почему компания не торопится возвращать клиентам деньги по страховке?

Головной офис компании "Натали Турс". Здесь сотни москвичей купили путевки на море. Но получили только пакет проблем. Все туры на лето аннулированы, поездки сорвались. Обманутые туристы теперь митингуют под дверями компании.

В среднем туры стоили от 100 до 300 тысяч рублей. Терпение у клиентов "Натали Турс" явно заканчивается. Очевидные проблемы у компании начались две недели назад и до сих пор никакой конкретики. В офис пропускают строго по одному. Снимать не разрешают.

Здесь явно готовятся к отъезду: в коробках для документов — вешалки и туфли. Электронное табло не работает. Менеджеры принимают заявления на возврат денег. Но когда реально их будут отдавать — не знают. Этажом ниже сидит гендиректор компании Владимир Воробьев и продолжает успокаивать туристов.

Туристы смогут рассчитывать на страховые выплаты. Но для этого компания должна объявить о приостановке деятельности. Сделать это принудительно через суд пытаются правозащитники. "Мы надеемся, что наш иск, если он будет удовлетворен, поможет туристам получить хоть какие-то денежные средства за несостоявшиеся туры", — отмечает адвокат Клуба защиты прав туристов Федор Коробков.

Уже понятно: страховка не покроет всех долгов. Туров продано, минимум, на 500 миллионов, а страховое покрытие — всего 150 миллионов. Туристы подсчитали: на каждого, в среднем, придется по 15 тысяч рублей. Вероятно, о море клиентам "Натали Турс" остается только мечтать.